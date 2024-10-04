大麻やコカインを販売目的で所持した疑いで24歳の男が逮捕・送検されました。 【写真を見る】乾燥大麻やコカインを販売目的で所持か 24歳男を逮捕・送検SNSなどで違法薬物の購入希望者を募る 逮捕・送検されたのは、名古屋市中区の無職 加藤大道容疑者24歳です。警察によりますと加藤容疑者はことし7月、中区のホテルで乾燥大麻やコカインなど約165万円相当の違法薬物を営利目的で所持した疑いが持たれています。 加藤容疑者