演歌歌手の小林幸子が3日に自身のアメブロを更新。公演を観劇して号泣したことを明かした。この日、小林は9月28日〜10月6日までシアターサンモールで上演されるWAHAHA本舗40歳記念全体公演『シン・シンワハハ 40』を観劇したことを報告。「素晴らしい！！まさに40周年の集大成でした」と述べ「オープニングの盛り上がりの手拍子の中、ナレーションに私は号泣」と観劇中に号泣したことを明かした。続けて「芸能人としての40年ではな