イングランド２部のブラックバーンが10月３日、公式Xを更新。ワールドカップ・アジア最終予選に挑む日本代表に選出された大橋祐紀のコメント動画を公開した。今夏にサンフレッチェ広島からブラックバーンに完全移籍した大橋は、ここまでリーグ戦６試合で４ゴール、カップ戦で１得点と絶好調。試合を重ねるごとに評価を高めている。そんな28歳FWが日本代表に初招集。クラブが「大橋祐紀選手から日本代表サポーターへのメッセ