総務省の情報通信行政・郵政行政審議会は、「競争ルールの検証に関する報告書 2024」の内容を踏まえた、不良在庫端末特例の見直しおよび、ミリ波対応端末の割引上限額の見直しに関する規定の整備を行うために、電気通信事業法施行規則を一部改正する。 改正にあたって、パブリック・コメントの受付を開始した。受付期間は10月5日～11月5日まで、意見の提出方法は、電子政府の総合窓口[e-Gov]、電子メー