アップル（Apple）は、iPhone向けに「iOS 18.0.1」、iPad向けに「iPadOS 18.0.1」を公開した。 今回のアップデートには、iPhone XS以降、iPad Air（第3世代）などで発生していた、ユーザーが保存したパスワードがVoiceOver機能によって読み上げされてしまう問題の修正などが含まれる。 このほか、「iPhone 16」シリーズでメッセージアプリから音声メッセージを使う際に