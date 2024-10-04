10月1日、石破内閣が発足した。これからの日本の政治はどうなるのか。ジャーナリストの宮原健太さんは「石破茂首相は総裁選での主張を曲げて、早期の解散総選挙を強行しようとしている。この変節からは、自身の『致命的な弱点』を隠そうとする意図が読みとれる」という――。写真＝時事通信フォト記者団の取材に応じる石破茂首相＝2024年10月3日午後、首相官邸 - 写真＝時事通信フォト■永田町関係者も驚いた「石破氏の逆転勝利」