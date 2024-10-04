ニッポンハムグループの鎌倉ハム富岡商会は、若い世代に向けた新ブランド「KAMAHAM PLUS+」を立ち上げた。新ブランド立ち上げに伴い、鎌倉小町本店を改装し、10月5日にリニューアルオープンする。新ブランドとリニューアルした店舗を通じて、同社が鎌倉の地で120年以上にわたり守り続けてきた伝統を継承しつつ、新たな価値を発信していく。リニューアルした店舗では、目の前でスライスする切り立ての「魅惑のももハム」(税込み500