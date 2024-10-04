少子化が問題となって久しい。人口減は国の経済成長を止め、人の幸福度を下げるのか。『残酷すぎる幸せとお金の経済学』の著書がある拓殖大学教授の佐藤一磨さんは「少子化は悪いことばかりではない。人口が増えたベビーブーム世代は、経済的に恵まれた時代を生きたにもかかわらず、幸福度が低いことがわかった」という――。写真＝iStock.com／Thanaphum Tachakanjanapong※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Thanaphum Tac