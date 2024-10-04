サッカー韓国代表に緊急事態が発生した。【写真】ソン・フンミンと熱愛説が浮上した韓国女優韓国サッカー協会（KFA）は10月4日、同月の北中米W杯アジア最終予選に挑む韓国代表メンバーからキャプテンのFWソン・フンミン（32、トッテナム）が外れることを発表した。KFAはソン・フンミン辞退の理由について、「左太ももの負傷によって休息が必要だと判断し、選手保護の観点で10月の招集から除外することを最終決定した」と説明してい