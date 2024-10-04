日清シスコは10月4日、「ごろグラ さつまいもづくし」の一時販売休止を発表した。【あわせて読みたい】シスコーンのオリジナルグッズ「ナップサック&リュックサック」など当たる『みんなでサックサク食感楽しんじゃおう!キャンペーン』10月1日〜12月2日開催/日清シスコ「ごろグラ さつまいもづくし」は、「ごろグラ」シリーズの期間限定商品として、8月5日に全国で発売。当初の販売計画を大幅に上回り、十分な供給量を確保でき