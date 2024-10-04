成長がうれしい反面、急いでいる時などはやきもきしてしまう、子どもが自分でやりたがる時期。そんな「じぶんでやりたい期」を迎えた息子をハラハラしながら見守るそら(@sora.nodiary)さん。ある時うっかり手を出してしまい…。 ©sora.nodiary ©sora.nodiary ©sora.nodiary ©sora.nodiary ©sora.nodiary ©sora.nodiary ©sora.nod