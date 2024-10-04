新日本プロレスは４日、元ＵＦＣヘビー級王者ジョシュ・バーネット（４６）が臨時コーチに就任したと発表した。今月中に東京・野毛の道場で若手選手への技術指導を行う予定だ。バーネットはＵＦＣをはじめパンクラスやＰＲＩＤＥなど総合格闘技のリングだけでなく、プロレスのリングでも活躍。新日本では２００３年１月４日東京ドーム大会で当時のＩＷＧＰヘビー級王者・永田裕志に挑戦している。その後もＩＧＦやノアのリング