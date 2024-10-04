プロ野球・オリックスは4日、「みやざきフェニックス・リーグ2024」に参加するメンバーを発表しました。「みやざきフェニックス・リーグ」は10月7日〜10月28日の22日間で行われ、日本のプロ野球チームや独立リーグの選抜チーム、韓国のプロ野球チームなどが参加します。オリックスからは椋木蓮投手・山崎颯一郎投手ら22人が参加。2021年にドラフト1位で入団した椋木投手は今季1軍で10試合に登板し、防御率5.54としています。山崎投