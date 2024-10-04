グラビアアイドルの橋本梨菜が4日（金）、マカオ観光ショットを公開した。【別カット4点】すらり美脚伸びる、橋本梨菜のマカオショット「なにわのブラックダイヤモンド」の異名をとる、不動の人気グラビアアイドル・橋本梨菜。橋本は4日、「世界一高いバンジージャンプス、梨菜はもう一生飛ばないと決めたのでタワーの周りを歩いただけんもちろんそれでもめっちゃ怖かったに@beglowny 可愛いけどぴったぴただった」とInstagram