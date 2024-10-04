爆売れ記録更新の日産「マグナイト」日産のインド法人は2024年9月6日、2020年12月に発売したクロスオーバーSUV「マグナイト」が、累計15万台を達成したと発表しました。爆売れ記録更新の日産「マグナイト」日産のコンパクトクロスオーバーSUV「マグナイト」は、初代モデルが2020年に登場。世界の17か国以上で展開され、バングラデシュやウガンダなど新興国でも販売されています。インド市場においては、現在は日産の唯一の乗用