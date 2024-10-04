スバル新型「シフォントライ」に反響スバルは2024年10月3日、新モデル「シフォントライ」を投入すると発表しました。早速様々な反響が集まっています。スバル新型「シフォントライ」に反響シフォントライは、スバルの軽スーパーハイトワゴン「シフォン」をアクティブ需要へ強化したSUVタイプのモデルです。【画像】超カッコいい!? これが新型「シフォントライ」の全貌です（30枚以上）シフォンは2016年に登場。ダイハツ「タ