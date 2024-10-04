4日午後、TREASUREが海外スケジュールのため、仁川（インチョン）国際空港を通じてインドネシアに出国した。※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。・TREASURE、クロックスの秋冬キャンペーンに登場！ムービーも公開・TREASURE、日本ツアーとファンミーティングの豪華2公演を収録したDVD＆Blu-rayを11月6日に発売！