HYBEのバン・シヒョク議長が、見違えるほど変わった姿で注目を集めている。彼は2日、自身のInstagramにHYBE LABELS所属のKATSEYEと一緒に撮った写真を掲載し、彼女たちの初のアジアプロモーションを祝った。何よりも注目を集めたのは、写真の中のバン・シヒョク議長の姿だ。彼は、KATSEYEのメンバーたちと楽曲「Touch」のポイントダンスのポーズをとりながら、明るい笑顔を浮かべている。一層元気そうな彼の姿に、韓国国内外のネッ