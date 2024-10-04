中日は４日、「みやざきフェニックス・リーグ」（７日〜２８日）に参加するメンバー３０人を発表した。参加選手は以下の通り。【投手】根尾昂、石森大誠、福田幸之介、梅野雄吾、福島章太、石川翔、野中天翔、森山暁生、近藤廉、菊田翔友【捕手】味谷大誠、山浅龍之介、石橋康太、日渡騰輝【内野手】津田啓史、辻本倫太郎、石垣雅海、樋口正修、星野真生、川上理偉【外野手】尾田剛樹、鵜飼航丞、濱将乃介、ブライト健太【途中合
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