NiziU NiziUが４日、都内で行われた「tilnus」ブランドローンチ発表会に出席した。新ブランド「tilnus」のイメージモデルに就任。出演するWEB CM動画が初公開された。トークでは来年に迎える結成５周年への抱負も語った。【動画】「tilnus」ブランドローンチ発表会（トークノーカット）Rainmakersが、日本最大のコスメ・美容の総合サイト「＠cosme」を運営するアイスタイルおよびその100％子会社であり韓国で美容