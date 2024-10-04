◆セ・リーグ【出場選手登録】▽ＤｅＮＡ浜口遥大投手▽中日後藤駿太外野手【同抹消】▽阪神石黒佑弥投手▽阪神川原陸投手▽阪神佐藤蓮投手▽広島大瀬良大地投手▽ヤクルト吉村貢司郎投手▽ヤクルトロドリゲス投手▽ヤクルト内山壮真捕手▽ヤクルトサンタナ外野手▽ヤクルト山崎晃大朗外野手▽中日鵜飼航丞外野手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ロッテ唐川侑己投手