「38年間の政治生活、最後の戦いになります」と宣言し、見事総理大臣となった石破茂氏。バラエティー番組に積極的に出演するなど、国民に愛される人柄でとにかく多趣味。ここで紹介している以外にも読書好き、アイドル好き（キャンディーズ推し）など、“キャラが渋滞”している新首相の「オタク伝説」を一挙にお見せします。【写真】石破氏が披露した「魔人ブウ」「寅さん」コスプレ姿、20代の若々しい姿も●堂々としたコスプレ姿