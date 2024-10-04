お笑いタレントのゆりやんレトリィバァ（33）が4日、ニッポン放送「中川家ザ・ラジオショー」（金曜後1・00）に出演。ゲストの女優・唐田えりか（27）をめぐる報道に言及した。2人はNetflixドラマ「極悪女王」で共演。1980年代にカリスマ的人気で女子プロレス旋風を巻き起こしたダンプ松本の知られざる物語を描く半自伝ドラマ。ダンプ松本役はゆりやん、長与千種役は唐田が演じた。ゆりやんは「外のロケで、まだデビューでき