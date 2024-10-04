◇出場選手登録【DeNA】浜口遥大投手【中日】後藤駿太外野手【ロッテ】唐川侑己投手、中村稔弥投手【ソフトバンク】大津亮介投手、D・ヘルナンデス投手、仲田慶介内野手【楽天】坂井陽翔投手【西武】牧野翔矢捕手◇同抹消【阪神】石黒佑弥投手、川原陸投手、佐藤蓮投手【広島】大瀬良大地投手【ヤクルト】吉村貢司郎投手、E・ロドリゲス投手、内山壮真捕手、D・サンタナ外野手、山崎晃大朗外野手【中日】