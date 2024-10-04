国会議事堂＝東京都千代田区「戦後最大の人権侵害」とされた旧優生保護法下の強制不妊手術を巡る補償法が4日、今国会で成立する見通しとなった。与野党は衆院特別委員会理事懇談会で、法案を7日に審議する日程で一致。自民、立憲民主両党の参院国対委員長の会談で、衆院を通過すれば8日の参院本会議で採決することで合意した。訴訟外の被害者に1500万円を支払うことが柱となる。衆院特別委は、全会一致による委員長提案で7日の