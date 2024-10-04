4日、都内で行われたタカラトミー「うまれて！ウーモアライブ」新商品発表会に登場した藤本美貴＆庄司智春夫妻。孵化（ふか）する様子を懸命に表現する“庄司ウーモ”藤本美貴、叫び続ける夫・庄司智春へ「おじいちゃんになっても叫ばれたい」 藤本が「この隙間から私を見ながら卵を割っていて、笑っちゃいそうで…ずっと。目が合ってるんですよ」と裏で不安げだった夫を姿を暴露し、庄司は「言わないでよ、それぇ…」と苦笑い