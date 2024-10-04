福岡県警筑後署は4日、大川市津付近で3日午後9時半ごろ、男から自宅敷地内に侵入される事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は60代で赤いシャツ、作業ズボンを着用していたという。周辺では以前にも、庭先に干していた女性用下着が盗まれる事案が発生している。