札幌市営地下鉄・南北線の走行路面に２０２４年１０月４日朝、亀裂が見つかりました。一部区間では一時運転見合わせとなり、代替のバスを待つ人で長蛇の列ができました。（鷲見記者）「午前１０時半過ぎから地下鉄南北線が運転を見合わせています。改札の前には立ち入り禁止のテープが張ってあります」札幌市営地下鉄南北線・真駒内駅の改札に張られた「立ち入り禁止」の文字。南北線の始発駅として多くの利用者がいるなかで