先月（２０２４年９月）、北海道函館市で乗用車と路線バスが衝突し、乗用車を運転していた女性が死亡、バスの乗客・乗員がけがをした事故で、女性の体内から基準値の５倍を超えるアルコールが検出されていたことがわかりました。警察は女性を容疑者死亡のまま書類送検する方針です。この事故は９月２２日、函館市志海苔町の国道で、対向車線にはみ出した乗用車が路線バスと衝突し、乗用車を運転していた２２歳の女性が死亡、