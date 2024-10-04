俳優の小西真奈美（45）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。【写真】すっぴん？ 「笑顔がとても素敵」ポニーテール姿の小西真奈美小西は「初めてお会いする方に、時々、“よく笑うんですね！”“よく喋るんですね！”と言われることがあります」と明かし、「そんなにジーっとしているイメージなんですかね」と問いかけた。「私をよく知っている人からは、“中身は男前ですね。”と言われます（