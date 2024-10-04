コナミデジタルエンタテインメントは、ゲーム『桃太郎電鉄 〜昭和 平成 令和も定番！〜』（『桃鉄 令和定番』）をアジア8か国・地域向けに2024年12月12日に発売することを発表した。【画像】物件が韓国の通貨表記に！海外向け『桃鉄』プレイ画像『桃鉄 令和定番』は、2020年11月から日本向けに発売しているNintendo Switch向けすごろくゲーム。プレーヤーは会社の社長となり、日本各地を巡って物件を買い集め、総資産ナンバー