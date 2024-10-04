お笑いコンビ「ますだおかだ」増田英彦（54）が4日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）にコメンテーターとして生出演し、石破茂首相（67）の首相就任後の采配に疑問を投げかけた。番組では、10月27日投開票の衆院選に向け、自民が派閥の裏金事件で処分された議員について原則公認し、比例との重複も認める方針であることを取り上げた。石破茂首相は総裁選期間中に「国民が納得していないのは間違いない事実