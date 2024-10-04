タレントの山川恵里佳（４２）、俳優の太田いず帆（３６）、元ＡＫＢ４８の佐藤七海（２４）、声優の佐々木未来（３３）らが４日、都内で行われた「＃ＩＬＣフレンズキャンペーン」メディア発表会に出席した。岩手県は、東北の北上山地が建設候補地となっている次世代の大型実験装置計画ＩＬＣ（国際リニアコライダー）の実現に向けた取り組みを促進している。同イベントは機運醸成事業として展開される「＃ＩＬＣフレンズキャ