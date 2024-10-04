欧州リーグ（ＥＬ）１次リーグ第２節（３日＝日本時間４日）、日本代表ＭＦ久保建英（２３）が所属するレアル・ソシエダード（スペイン）は本拠地でアンデルレヒト（ベルギー）に１―２で敗れた。この試合で上層階から座席を投げるなどの暴行を働いたアンデルレヒトサポーターから逮捕者が出た。この試合では事件が発生。敵地に乗り込んだ一部のアンデルレヒトサポーターがスタンドの保護スクリーンを破壊。上層階から真下のホ