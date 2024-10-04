☆120％以上……過熱に警戒 100％……中立 ★70％以下 ……底値ゾーン 【10月】 ４日(金) 108.63 ３日(木) 102.86／743円高・3万8500円台回復 ２日(水) 103.18／843円安・3万8000円割れ １日(火) 108.84／732円高・3万8500円台回復 【9月】 30日(月) 105.44／1910円安・3万8000円割れ 27日(金) 115.78／902円高・3万9500円台回復 26日(木) 113.76／1055円高・3万8500円台回復 25日(水)