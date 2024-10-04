海鮮居酒屋「二代目魚のとりやまさん」のサンマの塩焼き 岡山・香川の注目グルメを紹介する「ほっとマルシェ」。このところ、ようやく秋らしくなってきましたね。そこで今回は、岡山から秋の味覚を代表する魚の一つ「サンマ」を紹介します。 倉敷市の「二代目魚のとりやまさん」は毎日、朝と夜の2回、仕入れを行っている鮮度が自慢の海鮮居酒屋です。 （二代目魚のとりやまさん／片岡凌太 店長）「（サンマは）去年に比