4日午後、ATEEZが海外スケジュールのため、仁川（インチョン）国際空港を通じてインドネシアに出国した。※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。・ATEEZ、日本4thシングル「Birthday」MV公開…メンバーが願いを叶える精霊に・ATEEZ、日本雑誌「ヌメロ・トウキョウ」11月号特装版の表紙に初登場！撮影メイキング動画も公開