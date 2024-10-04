《嘘つきの、嘘つきによる、嘘つきのための政治》――。故・安倍晋三前首相は「桜を見る会」の前夜祭を巡る国会答弁で118回も「虚偽答弁」（衆院調査局調べ）し、ネット上で《稀代のペテン師》《嘘つきのホームラン王》などと揶揄されていたが、第102代の内閣総理大臣に就任した石破茂首相（67）は、それを大幅に上回る大嘘つきかもしれない。【もっと読む】石破首相や政治団体に対し上脇教授が告発 裏金事件の再調査「石破逃ゲル