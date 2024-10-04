やっぱり“身体検査”不足のようだ。【独自入手】“ドンペリ”世耕弘成氏に怪しい裏金領収書わんさか！ 本人の宛名でモンブランも石破内閣で初入閣した伊東良孝・地方創生相（75）の「政治とカネ」の問題が、日刊ゲンダイの調べで発覚した。政治資金を透明性の高い政治団体から透明性の低い団体に移し、使途を隠蔽した疑いがある。内閣発足からわずか3日で、よりによって石破首相が経済対策の柱として掲げる「地方創生」を担当