ラッパーで音楽プロデューサーのエミネムが、新曲「Temporary」のMVで、愛娘ヘイリー・ジェイドから「グランパ（おじいちゃん）」とデザインされた青いジャージを渡され、涙する様子を公開。孫が誕生することを明らかにした。【写真】おじいちゃんになったエミネムの楽曲「Temporary」Varietyによると、エミネムの最新アルバム『The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)』に収録されている「Temporary」は、ヘイリーに捧