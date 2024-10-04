女優の黒木華（３４）が４日までに自身のインスタグラムを更新し、最新ショットを披露した。黒木は「ＮＥＷ！」とコメントし、デニムなどのカジュアルなコーデをアップ。髪は一部を金髪に染めてイメチェンしている。現在放送中のＮＨＫ大河ドラマ「光る君へ」（日曜・午後８時）では藤原道長の妻・源倫子（みなもとのともこ）役を演じ、黒髪ロングのビジュアルが話題となっている黒木だが、雰囲気をガラリ。フォロワーは「わ