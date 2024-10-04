女優の菊川怜（46）が、太もも露わなコーデの最新ショットを披露し、「スタイル良くて、カッコ良ーーい」「脚長〜」など反響を呼んでいる。【映像】菊川怜（46）の美脚ショット（別カット）2017年に実業家の男性と結婚した菊川。3人の子どもの母として育児に奮闘している。Instagramでは子ども達と一緒にお月見団子や餃子を作ったことを報告するなど、生活の様子を度々発信していた。10月1日の更新では「埼玉新聞の『ASA P