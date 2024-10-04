女優出口夏希（23）のファートカレンダー「出口夏希2025カレンダー」（ハゴロモ）が12月14日に発売されることが4日決まり、先行カットが公開された。ファンション誌「non−no」専属モデルとして活動し、映画、ドラマに引っ張りだこの23歳が、透明感あふれる魅力を披露している。12月14日には、東京・渋谷のHMV＆BOOKS SHIBUYAで発売記念イベントを行う。