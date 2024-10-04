世界野球ソフトボール連盟（WBSC）は3日、来年9月上旬に行われる野球の第32回U18（18歳以下）ワールドカップ（W杯）を那覇市で開催すると発表した。日本での開催は、大阪と兵庫で行われた2015年以来。日本は昨年初の世界一に輝き、大会連覇を狙う。WBSCの公式サイトによると、25年は第2次世界大戦の終戦から80年となり、スポーツや国際交流を通じて世界平和を推進する狙いがあるという。準優勝した今秋のU18アジア選手権に続き