ネガティブとポジティブの狭間の想いを歌い続ける、隠と陽の歌声を併せ持ったネガポジシンガーソングライター・ざらめ。その新曲『まずは今日から』が、菜々緒主演・金曜ナイトドラマ『無能の鷹』の主題歌に決定した。今年7月にソニー・ミュージックレーベルズ／BEAT SEEKER MUSICからメジャーデビューしたざらめ。人気TVアニメのエンディングテーマに大抜擢されリリースした楽曲『六等星』は、配信スタート直後にiTunes総合ソング