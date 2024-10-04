ブックオフグループホールディングスがこの日の取引終了後、９月度の月次売上状況を発表しており、国内ブックオフ事業の既存店売上高は前年同月比７．２％増と４４カ月連続で前年実績を上回った。 トレーディングカード・ホビー、アパレル、書籍、スポーツ・アウトドア用品の売上高が前年を上回った。なお、全店売上高は同８．３％増だった。 出所：MINKABU PRESS