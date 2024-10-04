4日の外国為替市場のドル円相場は午後4時時点で1ドル＝146円21銭前後と、前日午後5時時点に比べ25銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝161円28銭前後と28銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース