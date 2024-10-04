今季からレイカーズの指揮を執るJ.J.レディック新ヘッドコーチ（HC）が3日（日本時間4日）、記者会見を行った。八村塁に関する質問ではヒートアップする場面もあったという。米メディア『CLUTCH POINTS』が紹介している。チームは4日（同5日）にティンバーウルブズとのプレシーズンマッチ初戦に臨む。 ■「彼の次のステップなんて気にしていない」 ロサンゼルス郊外でキャンプ中のレイカ&#1