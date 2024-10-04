■EXILE TRIBEのヒット曲全て集めた新コンセプトライブを映画館に“独占”生中継！ EXILE TRIBEのヒット曲全て集めたメンバープロデュースの新コンセプトライブ『LDH LIVE-EXPO 2024 -EXILE TRIBE BEST HITS』。本公演の最終日の模様を、ヤンマースタジアム長居から映画館に“独占”生中継することが決定した。 本イベントには、EXILE TAKAHIRO、EXILE THE SECOND、三代目 J SOUL BROTHERS、GENERATIONS、THE