第102代総理大臣に選出された石破茂氏（写真・JMPA）新たに発足した石破茂新内閣が散々だ。平均年齢は63歳。女性の入閣は2人にとどまり、“刷新感”のなさが目立つ。とくに批判を集めてしまったのは、任命式と認証式のあとにおこなわれたひな壇での集合写真撮影だった、と語るのは政治部記者だ。「スーツをビシッと着こなしている人も少なく、全体的に“締まり”のないだらしないイメージを持たれるような印象でした。肝心の石